Daishin Value REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daishin Value REIT hat am 06.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 32.39 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 36.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Daishin Value REIT 8.83 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.94 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch