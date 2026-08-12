Daishin Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Daishin Securities präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Daishin Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3070.27 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 996.00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2’550.41 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 414.57 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch