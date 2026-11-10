Daishin Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daishin Securities stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 233.05 KRW. Im Vorjahresquartal waren 525.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 310.66 Prozent auf 2’004.41 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 488.10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch