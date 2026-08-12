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12.08.2026 06:37:00
Daishin Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daishin Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3070.27 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 984.00 KRW je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daishin Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 515.20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2’550.41 Milliarden KRW im Vergleich zu 414.57 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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