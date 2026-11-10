Daishin Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daishin Securities hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 233.05 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 538.00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2’004.41 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 310.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daishin Securities einen Umsatz von 488.10 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch