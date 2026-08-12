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12.08.2026 06:37:00
Daishin Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Daishin Securities präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3070.27 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 984.00 KRW erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 515.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2’550.41 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 414.57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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