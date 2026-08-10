Daishin Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daishin Chemical hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 148.48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26.09 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daishin Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.64 Milliarden JPY im Vergleich zu 8.43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch