Daishi Hokuetsu Financial Group,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daishi Hokuetsu Financial Group, präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 49.63 JPY gegenüber 38.23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 61.16 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52.40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch