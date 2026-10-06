Daiseki stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daiseki präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62.04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 48.05 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 19.22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch