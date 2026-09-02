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02.09.2026 06:37:00
DAISAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DAISAN veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
DAISAN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14.80 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16.30 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.60 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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