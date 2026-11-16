Daio Paper zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daio Paper liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daio Paper die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 30.76 JPY gegenüber 24.33 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Daio Paper im vergangenen Quartal 166.91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daio Paper 161.13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch