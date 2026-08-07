Daio Paper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Daio Paper hat am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3.01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daio Paper ein Ergebnis je Aktie von 2.02 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161.16 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158.23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch