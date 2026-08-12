Dainippon Ink and Chemicals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dainippon Ink and Chemicals hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 189.98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dainippon Ink and Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 73.86 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 310.49 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261.13 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch