Dainippon Ink and Chemicals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dainippon Ink and Chemicals hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 170.13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dainippon Ink and Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 91.25 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 302.34 Milliarden JPY – ein Plus von 15.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dainippon Ink and Chemicals 262.63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch