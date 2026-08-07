Dainichiseika Colour Chemicals Mfg öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dainichiseika Colour Chemicals Mfg hat am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 42.46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36.36 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.58 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 31.71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch