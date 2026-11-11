Dainichiseika Colour Chemicals Mfg legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dainichiseika Colour Chemicals Mfg hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 39.94 JPY, nach 18.46 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.32 Prozent auf 34.01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch