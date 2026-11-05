Dainichi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dainichi hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 25.41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dainichi 32.07 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 4.83 Milliarden JPY, gegenüber 5.38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10.21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch