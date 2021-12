Daimler zahlt Beschäftigten Rekordbonus für 2021

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler wird den tarifgebundenen Beschäftigten für dieses Jahr einen Rekordbonus zahlen. Die Mitarbeiter der Daimler AG und Mercedes-Benz AG sollen bis zu 6.000 Euro für 2021 erhalten, wie der DAX-Konzern mitteilte. Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat hätten sich auf die Erfolgsbeteiligung geeinigt. Mit der hohen Zahlung solle die "hervorragende Arbeit und Flexibilität" honoriert werden.

Die gleiche Zahlung sollen die Beschäftigten der Daimler Truck AG erhalten, die seit vergangener Woche ebenfalls an der Börse notiert ist. "Seit Dezember gehen Daimler Trucks & Buses und die Pkw und Vans von Mercedes-Benz nach gut 125 Jahren gemeinsamer Firmengeschichte getrennte Wege", so Truck-Personalvorstand Jürgen Hartwig laut Mitteilung. "Dass dieses Mammut-Projekt inmitten einer weltweiten Pandemie gelingen konnte, lag massgeblich am Einsatz unserer Beschäftigten und ist eine wahre Teamleistung.

Daimler dürfte das noch laufende Gesamtjahr mit kräftigen Zuwächsen sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis abschliessen. In der Regel wird über den Bonus für Mitarbeiter erst Anfang des Folgejahres entschieden.

December 15, 2021