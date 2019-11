Daimler will jede zehnte Stelle im Management streichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler setzt beim Stellenabbau im Management den Rotstift an. Die Anzahl der Führungskräfte bei Mercedes-Benz soll um 10 Prozent gesenkt werden, wie aus der Präsentation für die Investorenkonferenz in London hervorgeht. In der Summe sollen bis Ende 2022 mehr als 1 Milliarde Euro durch Kostensenkungsmassnahmen insgesamt eingespart werden. Der Fokus beim Jobabbau liege auf indirekten Bereichen, also auf Bereichen ausserhalb der Produktion. Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern seien eingeleitet.

Angaben zu den Kosten für die Massnahmen machte Daimler nicht. Auch die Anzahl der Stellen, die in den kommenden Jahren wegfallen sollen, nannte der Konzern zunächst nicht. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht hatte vor wenigen Tagen die Zahl von 1.100 zu streichenden Stellen im Management genannt.

Wie aus der Präsentation weiter hervorgeht, soll die Produktivität vor allem über eine schnellere Produktion von Autos erzielt werden. Die Anzahl der Stunden zur Fertigung von Premiumwagen (HPV) solle verringert werden, so Daimler.

November 14, 2019 04:02 ET (09:02 GMT)