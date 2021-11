Daimler verkauft gesamten Renault-Anteil - Aktien uneinheitlich

Die rund 9,2 Millionen Renault -Aktien seien an institutionelle Investoren für circa 305 Millionen Euro verkauft worden, teilte Daimler mit. An der operativen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen soll sich nichts ändern.

Die Daimler AG hatte am Mittwoch angekündigt, dass der Daimler Pensionsfonds die Beteiligung an der Renault SA verkaufen wolle. Dafür wurden die Investmentbanken BNP Paribas und BofA Securities beauftragt. Der französische Konzern hatte im Frühjahr seinen Anteil an Daimler verkauft. Zum Schlusskurs der Renault-Aktie am Mittwoch hatte die Beteiligung einen Wert von rund 316 Millionen Euro.

Die Daimler-Aktie steht im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent höher bei 88,26 Euro. Renault-Papiere geben zeitweise in Paris um 3,25 Prozent auf 33,185 Euro nach.

Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)