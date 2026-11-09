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09.11.2026 06:37:00
Daimler Truck präsentierte Quartalsergebnisse
Daimler Truck hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.570 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.58 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 10.55 Milliarden EUR eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0.973 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 12.59 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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