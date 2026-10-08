Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
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08.10.2026 17:50:00
Daimler Truck mit deutlichem Absatzwachstum im 3. Quartal - Aktie etwas tiefer
Der Lkw-Hersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal dank eines starken Nordamerika-Geschäfts deutlich mehr Fahrzeuge verkauft.
Rückläufig entwickelte sich dagegen die Bussparte: Der Absatz von Daimler Buses sank im Quartal um 16 Prozent auf 5.394 (6.443) Fahrzeuge. Ebenfalls schwächer fiel der Verkauf batterieelektrischer Lkw und Busse aus, der um 28 Prozent auf 1.207 (1.679) Einheiten zurückging. Detaillierte Finanz- und Kennzahlen für das dritte Quartal will Daimler Truck laut Mitteilung am 6. November veröffentlichen.
RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel am Donnerstag letztlich marginale 0,02 Prozent höher bei 40,69 Euro.
Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker
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