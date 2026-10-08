Daimler Truck mit deutlichem Absatzwachstum im 3. Quartal - Aktie etwas tiefer

Wie der DAX -Konzern mitteilte, stieg der Gesamtabsatz von Juli bis September um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge (Vorjahr: 72.277). Treibende Kraft war die Sparte Trucks North America, die ihren Absatz kräftig auf 45.629 (30.225) Fahrzeuge steigerte, ein Plus von 51 Prozent im Vorjahresvergleich. Auch das Segment Mercedes -Benz Trucks legte zu und verzeichnete Verkäufe von 40.362 (35.818) Fahrzeugen, plus 13 Prozent.

Rückläufig entwickelte sich dagegen die Bussparte: Der Absatz von Daimler Buses sank im Quartal um 16 Prozent auf 5.394 (6.443) Fahrzeuge. Ebenfalls schwächer fiel der Verkauf batterieelektrischer Lkw und Busse aus, der um 28 Prozent auf 1.207 (1.679) Einheiten zurückging. Detaillierte Finanz- und Kennzahlen für das dritte Quartal will Daimler Truck laut Mitteilung am 6. November veröffentlichen.

RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel am Donnerstag letztlich marginale 0,02 Prozent höher bei 40,69 Euro.

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