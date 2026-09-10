Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
10.09.2026 08:29:00
Daimler Truck: Konzern investiert dreistelligen Millionenbetrag in Wasserstoff-Lkw
Mercedes-Benz GroupWährend die Autohersteller Wasserstoffantriebe nicht weiterverfolgen, sieht Daimler-Truck-CEO Karin Rådström die Technologie als zentralen Baustein der Dekarbonisierung der Lkw-Logistik. Dafür will sie einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag investieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
44.38 CHF -0.33%
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
07.09.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)