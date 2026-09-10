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10.09.2026 08:29:00

Daimler Truck: Konzern investiert dreistelligen Millionenbetrag in Wasserstoff-Lkw

Mercedes-Benz Group
44.38 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen
Während die Autohersteller Wasserstoffantriebe nicht weiterverfolgen, sieht Daimler-Truck-CEO Karin Rådström die Technologie als zentralen Baustein der Dekarbonisierung der Lkw-Logistik. Dafür will sie einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag investieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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