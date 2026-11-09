Daimler Truck informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daimler Truck hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0.330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.47 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.546 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 14.12 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch