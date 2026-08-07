Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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07.08.2026 07:45:00
Daimler Truck: Gewinn halbiert - Karin Radström baut USA-Geschäft mit neuem Werk aus
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.