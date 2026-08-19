Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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19.08.2026 15:24:00
Daimler Truck: Archion-Verkauf bringt 600 Millionen Euro ein
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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