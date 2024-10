Daimler Truck-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Daimler Truck-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In der Frachtbranche, den Kunden der Lkw-Bauer, dürfte der Schwund der Frachttransporteure noch andauern, bis die Frachtraten wieder stiegen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Lkw-Herstellern.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:06 Uhr in Grün und gewann 0.6 Prozent auf 34.61 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 44.47 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 752’604 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 6.7 Prozent aufwärts. Die kommenden Q3 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht.

