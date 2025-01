Daimler Truck-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Daimler Truck-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Aspinall bleibt nach den Investitionssignalen der US-Spedition Knight-Swift optimistisch für die Lkw-Nachfrage in den USA. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:18 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.5 Prozent auf 39.37 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 27.00 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 249’463 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 6.8 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q4 2024 werden von Experten am 20.03.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 19:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 19:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.