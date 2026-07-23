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US-Geschäft im Blick 23.07.2026 10:20:00

Daimler Truck-Aktie zieht an: Verbesserter Ausblick sorgt für Zuversicht

Daimler Truck-Aktie zieht an: Verbesserter Ausblick sorgt für Zuversicht

Daimler Truck wird dank des US-Geschäfts zuversichtlicher für das Geschäftsjahr.

Daimler
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Der DAX-Konzern hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Er verweist auf aktualisierte US-Zollregelungen und höhere erwartete Absatzzahlen für Trucks North America.

So rechnet Daimler Truck nun mit einem bereinigten EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, nachdem zuvor 3,2 bis 3,7 Milliarden Euro angepeilt worden waren. Der Absatz soll nun 340 bis 370 statt 330 bis 360 Tausend Einheiten erreichen.

Im Industriegeschäft wird der Umsatz nun bei 43 bis 47 Milliarden Euro statt 42 bis 46 Milliarden gesehen. Die bereinigte Umsatzrendite würde damit 7 bis 9 Prozent erreichen. Bislang war Daimler Truck von 6 bis 8 Prozent ausgegangen. Der freie Cashflow wird nun bei 3,0 bis 3,5 Milliarden und nicht mehr 2,7 bis 3,2 Milliarden gesehen.

Bei Trucks North America rechnet Daimler Truck nun mit einem Absatz von 160 bis 180 Tausend Einheiten statt 150 bis 170 Tausend.

Im zweiten Quartal erzielte Daimler Truck nach vorläufigen Geschäftszahlen ein bereinigtes EBIT von 838 Millionen Euro. Der Umsatz im Industriegeschäft betrug 11,4 Millionen Euro, womit die bereinigte Umsatzrendite 6,8 Prozent erreichte. Der freie Cashflow belief sich auf 1,762 Milliarden Euro. Den Halbjahresbericht wird Daimler Truck am 7. August veröffentlichen.

Die Daimler Truck-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 3,93 Prozent auf 45,77 Euro zu.

DJG/mgo/flf

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
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