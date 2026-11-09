Daimler Truck-Aktie: Underperform-Bewertung durch Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Der starke Auftragseingang früh im laufenden Jahr habe bei den Aktien von Lastwagenherstellern für Euphorie gesorgt, und Daimler Truck hätten sich wegen eines stärkeren Engagements in Nordamerika überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Sonntag. Er blieb aber vorsichtig. Denn die Konsensprognosen spiegelten seiner Einschätzung nach angesichts der Inflation, der Rohstoffpreise und der Unsicherheiten wegen künftiger US-Abgasvorschriften zunehmend ein "Best-Case-Szenario" wider.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktie notierte um 13:10 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.0 Prozent auf 40.89 EUR zu. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 4.62 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 266’506 Daimler Truck-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 14.5 Prozent zu. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.