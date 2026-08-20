Daimler Truck-Aktie: Underperform-Bewertung durch Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Harry Martin legte am Mittwoch dar, warum sich die Aktie zuletzt schwächer entwickelt habe als andere Werte und warum er skeptisch bleibt. Der Nutzfahrzeugbauer mache bei den Kosten nur begrenzte Fortschritte, habe aber vor allem ein Produktproblem, das er an Marktanteilsverlusten in wichtigen europäischen Märkten festmacht. Dies sei symptomatisch für eine schwächere Wettbewerbsfähigkeit und Markenwahrnehmung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 09:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.2 Prozent auf 45.28 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 13.87 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 31’669 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 26.8 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.11.2026 wird Daimler Truck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.