Daimler Truck-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb das Analystenteam um Hemal Bhundia am Montag im Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu den Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:21 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.9 Prozent auf 44.34 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1.49 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109’616 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 24.2 Prozent aufwärts. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.08.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT



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