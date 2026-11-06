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06.11.2026 15:07:07
Daimler Truck-Aktie trotzdem schwächer: Drittes Quartal überzeugt bei der Marge
Daimler Truck hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn deutlich erhöht und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt.
Der Umsatz im Industriegeschäft lag laut Mitteilung in den drei Monaten mit 11,635 Milliarden um 20 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Absatz stieg, wie bereits bekannt, um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge. Die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft kletterte auf 9,1 von 6,2 Prozent. Analysten haben im Konsens mit 9,0 Prozent gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erreichte den weiteren Angaben zufolge 0,91 nach 0,51 Euro.
"Unsere Ergebnisse im dritten Quartal zeigen, dass unser Geschäft weiter an Dynamik gewinnt", wird CEO Karin Radström in der Mitteilung zitiert.
Für 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer bereinigten Umsatzrendite im Industriegeschäft von 7 bis 9 Prozent. Der Umsatz in dem Segment soll zwischen 43 Milliarden und 47 Milliarden Euro liegen.Die Daimler Truck-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 5,23 Prozent auf 39,72 Euro.
DJG/kla/cbr
DOW JONES
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