Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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25.03.2026 14:09:00
Daimler-Truck-Aktie stark: Personalvorstand geht - Nachfolgerin steht fest
Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen.
Daimler TruckSie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. Daimler Trucks bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.
37.84 CHF 1.33%
Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent fester bei 41,26 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
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