Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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10.09.2026 14:22:44
Daimler Truck-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Die Daimler Truck-Aktie wurde von RBC Capital Markets genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der nordamerikanische Nutzfahrzeugmarkt sei im Erholungsmodus, und Daimler Truck habe wegen des hohen Geschäftsanteils dort das grösste Aufwärtspotenzial, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies auf eine glaubwürdige Selbsthilfestory, eine erfreuliche Dividendenrendite und die laufenden Aktienrückkäufe. Daimler Truck werde zudem mit einem gut 50-prozentigen Abschlag auf den US-Konkurrenten Paccar gehandelt, dessen Aktie Housdon auf "Outperform" hochstufte. Beim schwedischen Wettbewerber Volvo begrenze das stärkere europäische Geschäft das positive Überraschungspotenzial für die Gewinne.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 14:05 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.3 Prozent auf 43.78 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 43.90 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 154’154 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Daimler Truck-Aktie um 22.6 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Daimler Truck am 06.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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