Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Es gebe Anzeichen dafür, dass der Lkw-Hersteller in Kürze einen positiveren Ton zum Deutschland-Geschäft anschlagen werde, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das diesjährige Wachstum der Stuttgarter liege unter dem Unternehmensziel und erscheine damit zu konservativ.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 13:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2.4 Prozent auf 40.49 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38.31 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 751’450 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für das Daimler Truck-Papier um 24.8 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzkennzahlen wird am 01.08.2024 erwartet.

