Daimler Truck-Aktie in Rot: Sinkender Absatz im ersten Quartal

Die Auslieferungen sanken um 13 Prozent auf 108.911 Einheiten, wie Daimler Truck mitteilte. Der im DAX notierte Nutzfahrzeughersteller begründete dies mit einer erwarteten Normalisierung der globalen Lkw-Märkte und einem schwachen Umfeld in wichtigen Märkten in Asien. "Die Absatzzahlen in unseren Kernmärkten für schwere Lkw in Europa und Nordamerika liegen wie erwartet auf einem soliden Niveau", so CEO Martin Daum laut Mitteilung.

Auf dem weltweit wichtigsten Lkw-Markt in Nordamerika sanken die Verkäufe den weiteren Angaben zufolge um 5 Prozent. In Asien sackte der Absatz sogar um 29 Prozent ab. Bei der Marke Mercedes-Benz, die vor allem in Europa verkauft wird, sanken die Verkäufe um 8 Prozent. Ein kleines Plus von 1 Prozent verzeichnete dagegen das Bus-Geschäft.

De Absatz batterieelektrischer Lkw und Busse stieg insgesamt rasant um 183 Prozent auf 813 Einheiten, so das Unternehmen.

Via XETRA fällt die Daimler Truck-Aktie zeitweise um 3,77 Prozent auf 45,41 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)