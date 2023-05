Daimler Truck-Aktie im Plus: Daimler Truck und Toyota wollen Fuso und Hino zusammenführen

Wie der DAX -Konzern mitteilte, sollen bei der geplanten Transaktion die Geschäftsaktivitäten der Daimler Truck -Konzerngesellschaft Mitsubishi Fuso Truck and Bus und der Toyota-Motor -Tochter Hino Motors gleichberechtigt in einer Holdinggesellschaft gebündelt werden. Diese neue Gesellschaft soll im Prime Market an der Börse Tokio notiert werden und Zugang zu Daimler Trucks Technologie für schwere Nutzfahrzeuge haben.

Die Beteiligungen von Daimler Truck und Toyota Motor an der neuen Gesellschaft sollen gleich hoch sein, wobei ein erheblicher Anteil von externen Aktionären gehalten werden soll, hiess es weiter. Die Details der Transaktion und die Unternehmensstruktur der neuen Gesellschaft, einschliesslich der Beteiligungsverhältnisse und des Umfangs der kombinierten Geschäftsbereiche, müssten noch in rechtsverbindlichen endgültigen Vereinbarungen auf der Grundlage der von den Parteien vereinbarten Bewertungsgrundsätze endgültig festgelegt werden.

Daimler Truck geht davon aus, die Holdinggesellschaft in den Jahresabschlüssen nicht voll zu konsolidieren. Das Risiko, das mit Fehlverhalten von Hino bei der Motorenzertifizierung verbunden ist, soll bei Hino verbleiben. Zudem haben Daimler Truck und Toyota vereinbart, das globale Kooperationspotenzial zu untersuchen, um die Entwicklung und Produktion von emissionsfreien Technologien zu beschleunigen, einschliesslich des Bereichs Wasserstoff.

Durch den Zusammenschluss sollen Fuso und Hino Synergien schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Lkw-Hersteller verbessern, um das Fundament der japanischen und asiatischen Automobilindustrie zu stärken, erklärte Daimler Truck. Die Entwicklung fortschrittlicher Technologien soll beschleunigt werden.

"Das geplante neue Unternehmen wird ein wesentlicher Akteur in Südostasien und ein wichtiger Partner in der Daimler-Truck-Familie sein", sagte Martin Daum, Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck. "Diese Zusammenarbeit zwischen unseren vier Unternehmen ist eine Partnerschaft zur Gestaltung der Zukunft der Nutzfahrzeuge in Japan und der Zukunft der Mobilitätsgesellschaft", fügte Toyota-Chef Koji Sato hinzu.

Daimler Truck und Toyota streben im ersten Quartal des Jahres 2024 die Unterzeichnung der endgültigen Verträge an. Bis Ende nächsten Jahres soll die Transaktion abgeschlossen sein.

Die Daimler Truck-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,77 Prozent auf 28,73 Euro. Toyota-Papiere legten in Tokio letztendlich um 0,60 Prozent auf 1.940 Yen zu.

