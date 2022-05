Daimler Truck-Aktie höher: Ersatzteile für Mercedes- und Setra-Busse aus dem 3D-Drucker

Mit dem Lizenzsystem sehen sich die Schwaben als Vorreiter in der Automobilbranche. Von den über 1500 druckfähigen Ersatzteilen stehen von Juni an mehr als 100 zur Verfügung. Weitere sollen dann folgen. Daimler Truck ist mit rund 100'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus eigener Sicht der weltweit grösste Hersteller von Lastwagen und Bussen.

3D-Drucker drucken mit flüssigem Kunststoff, der hart wird. Es wird Schicht für Schicht in die Höhe gedruckt. Es entstehen unter anderem Bauteile etwa für Maschinen. Die Drucker sind im Autobau, in der Medizin und in anderen Branchen im Einsatz.

Die Papiere von Daimler-Truck zeigen sich im XETRA-Handel zeitweise mit 2,22 Prozent bei 29,43 Euro im Plus.

/cb/DP/eas

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (awp international)