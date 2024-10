Daimler Truck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsabsatz habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Daniela Costa am Mittwochvormittag.

Die Aktie legte um 13:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.5 Prozent auf 34.80 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12.07 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 376’551 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 legte die Aktie um 7.3 Prozent zu. Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 09:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



