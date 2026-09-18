Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
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18.09.2026 12:34:00
Daimler Truck-Aktie gibt nach: Start der zweiten Rückkauf-Tranche am Montag
Die Daimler Truck Holding wird am kommenden Montag mit der angekündigten zweiten Tranche des im März begonnenen Aktienrückkaufs starten.
Im Rahmen der ersten Tranche waren bis einschliesslich Mittwoch knapp 7,16 Millionen eigene Aktien für insgesamt rund 300 Millionen Euro an der Börse gekauft worden. Das gesamte laufende Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von maximal 2 Milliarden Euro und soll bis spätestens 15. März 2028 abgeschlossen werden.
Die Daimler Truck-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 43,97 Euro.
DJG/rio/ros
Dow Jones Newswires
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