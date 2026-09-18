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Aktienrückkauf 18.09.2026 12:34:00

Daimler Truck-Aktie gibt nach: Start der zweiten Rückkauf-Tranche am Montag

Daimler Truck-Aktie gibt nach: Start der zweiten Rückkauf-Tranche am Montag

Die Daimler Truck Holding wird am kommenden Montag mit der angekündigten zweiten Tranche des im März begonnenen Aktienrückkaufs starten.

Daimler
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Die Tranche wird wie bekannt ein Volumen von bis zu 1,1 Milliarden Euro haben, und die Rückkäufe werden bis Ende Juni 2027 über die Bühne gebracht, wie der Nutzfahrzeughersteller jetzt mitteilte.

Im Rahmen der ersten Tranche waren bis einschliesslich Mittwoch knapp 7,16 Millionen eigene Aktien für insgesamt rund 300 Millionen Euro an der Börse gekauft worden. Das gesamte laufende Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von maximal 2 Milliarden Euro und soll bis spätestens 15. März 2028 abgeschlossen werden.

Die Daimler Truck-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 43,97 Euro.

DJG/rio/ros

Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Daimler Truck-Aktie im Minus: Bedeutende Investition in Wasserstoff-Lkw
Daimler Truck-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
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