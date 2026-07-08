Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’180 -1.3%  SPI 19’952 -1.2%  Dow 52’925 -0.3%  DAX 25’062 -1.6%  Euro 0.9216 -0.1%  EStoxx50 6’239 -1.3%  Gold 4’071 -0.9%  Bitcoin 50’210 -2.0%  Dollar 0.8078 -0.1%  Öl 78.0 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay
Amazon-Aktie im Fokus: Neuer Milliarden-Bond-Deal für KI-Ausbau sorgt für Beben am Anleihemarkt
Allzeithoch bei Big Pharma: Novo Nordisk-Konkurrenten Eli Lilly- und Johnson & Johnson-Aktien knacken historische Marken
adidas-Aktie nach fünf Tagen im Plus: Wie weit geht die Rally noch?
Daimler Truck-Aktie gibt dennoch ab: Quartalsabsatz kräftig gesteigert
Suche...
eToro entdecken

Daimler Aktie 35276862 / US2338252073

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

April bis Juni 08.07.2026 10:23:40

Daimler Truck-Aktie gibt dennoch ab: Quartalsabsatz kräftig gesteigert

Daimler Truck-Aktie gibt dennoch ab: Quartalsabsatz kräftig gesteigert

Daimler Truck hat seinen Absatz im zweiten Quartal deutlich gesteigert.

Daimler
11.00 EUR -4.35%
Kaufen Verkaufen
Im Dreimonatszeitraum April bis Juni legten die Verkäufe um 8 Prozent auf 86.707 Fahrzeuge zu.

Dabei verzeichnete das Segment Mercedes-Benz Trucks ein Absatzplus von 10 Prozent auf 38.970 Einheiten, während die Verkäufe von Trucks North America mit 41.687 Fahrzeugen um 8 Prozent höher ausfielen. Einzig bei Daimler Buses sank der Absatz um 13 Prozent auf 6.132 Fahrzeuge.

Starkes Wachstum verzeichnete das Unternehmen bei batterieelektrischen Lkw und Bussen, wenngleich die absoluten Zahlen noch klein sind. Der Absatz hier kletterte im zweiten Quartal um 21 Prozent auf 1.405 Einheiten.

Die Absatzzahlen bezögen sich nach der Integration der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Archion am 1. April nur noch auf die fortgeführten Aktivitäten, erklärte Daimler Truck.

Die Ergebniskennziffern zum zweiten Quartal wird der Nutzfahrzeughersteller am 7. August vorlegen.

Im XETRA-Handel gibt die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,68 Prozent auf 43,63 Euro nach.

DOW JONES

Weitere Links:

Daimler Truck-Aktie gesucht: Defence-Geschäft soll erweitert werden

Bildquelle: Daimler Truck AG
In eigener Sache

Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:09 Marktüberblick: Ölpreise ziehen an
08:57 SMI weiter gut behauptet
08:35 Logo WHS DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:45 Uhr
07:00 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse drehen wieder nach unten
07.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
07.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.51 19.33 S3PBUU
Short 15’241.01 13.94 S4B3QU
Short 15’814.27 8.92 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’180.47 08.07.2026 10:22:35
Long 13’752.86 19.28 SABE5U
Long 13’446.57 13.69 S1B6WU
Long 12’871.75 8.92 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie stark unter Druck - Das steckt dahinter
Siemens Energy-Aktie: Barclays Capital verschlechtert Bewertung auf Underweight
SpaceX-Aktie in Rot: Heute Aufnahme in den NASDAQ 100
Milliardenmarkt Wasserstoff: Plug Power kann sich Megaauftrag in Australien sichern - Aktie verliert trotzdem
Samsung-Aktie bricht trotz erneutem Rekordgewinn kräftig ein - Hohe Bewertung gerechtfertigt?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Rheinmetall zieht Reissleine nach F126-Aus: Das macht die Aktie - auch TKMS, RENK & HENSOLDT im Blick
TKMS-Aktie fällt ins Minus: Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote
Infineon-Aktie leichter: Erfolg im Patentstreit - Innoscience-GaN-Ware darf nicht mehr in die USA

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.