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Grossauftrag 15.10.2026 11:17:40

Daimler Truck-Aktie gewinnt: Nutzfahrzeughersteller gewinnt Auftrag für 61 Unimog

Daimler Truck-Aktie gewinnt: Nutzfahrzeughersteller gewinnt Auftrag für 61 Unimog

Daimler Truck hat einen Auftrag in Neuseeland an Land gezogen.

Daimler
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Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, wird er das neuseeländische Verteidigungsministerium und die New Zealand Defence Force mit 61 Mercedes-Benz Unimog beliefern. Die Fahrzeuge sind Teil einer Investition der neuseeländischen Regierung zur Modernisierung der Logistik- und Unterstützungsflotte für die Ausbildung, für Transportaufgaben sowie für Katastrophenhilfe und Notfalleinsätze in Neuseeland, und sollen schrittweise ab Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden.

Via XETRA zeigt sich die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,74 Prozent fester bei 41,10 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
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