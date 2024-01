Daimler Truck-Aktie gewinnt: Daimler Truck schliesst Partnerschaft für grünen Wasserstoff

Beide Unternehmen haben laut Mitteilung eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den Aufbau einer entsprechenden Wertschöpfungskette zu prüfen. Die Vereinbarung sei "ein bedeutender Schritt" bei den Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Strassengüterverkehr.

"Diese Vereinbarung hat das Potenzial, eine erhebliche Verringerung der CO2-Emissionen im Strassengüterverkehr in Europa zu ermöglichen", wird Masdar-CEO Mohamed Jameel Al Ramahi in der Mitteilung zitiert. "Unsere Initiative mit Masdar ist ein erster Schritt, um die Versorgung mit grünem Flüssigwasserstoff in Europa zu ermöglichen", ergänzte Martin Daum, CEO von Daimler Truck.

Masdar wurde 2006 gegründet und hat laut Mitteilung Projekte in mehr als 40 Ländern und mit einer Gesamtstromerzeugungskapazität von mehr als 20 GW (Gigawatt) entwickelt. Masdar hat weltweit in Projekte mit einem Gesamtwert von über 30 Milliarden US-Dollar investiert. Daimler Truck will sein gesamtes Angebot an Lkw und Bussen in seinen globalen Kernmärkten (Europa, USA, Japan) bis 2039 auf im Fahrbetrieb CO2-neutral umstellen.

Die Daimler Truck-Aktie bewegt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent fester bei 32,48 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)