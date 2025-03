Daimler Truck-Aktie etwas tiefer: Ladelücke schliessen - Daimler Truck setzt auf halböffentliches Netz

Das Netz soll bis 2030 über 3.000 Schnellladepunkte verfügen und damit das grösste in Europa sein, wie der DAX-Konzern ankündigte. Das Defizit an Lade-Säulen soll dadurch teilweise kompensiert werden.

Unternehmen sollen den Plänen zufolge eigene Ladesäulen zu Zeiten ohne Eigenbedarf Truckcharge Verfügung stellen. Diese Ladepunkte könnten dann dabei helfen, für ein flächendeckenderes Ladenetzwerk zu sorgen. Truckcharge übernehme damit eine Vermittlerrolle zwischen Anbietern und Kunden.

Das Ladenetz soll im dritten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden. Dieses Netz soll laut Daimler Truck eine Ergänzung zum öffentlichen Ladeangebot unter anderem von Milence sein. Milence ist ein Joint Venture von Daimler Truck, TRATON und Volvo und will bis 2027 in Europa 1.700 öffentliche Ladepunkte zu betreiben.

Die Daimler Truck-Aktie verliert auf XETRA zeitweise leicht um 0,23 Prozent auf 38,27 Euro.