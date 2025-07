Daimler Truck-Aktie: Daimler Truck kündigt Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro an

Mit Beginn in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren erworben werden, teilte der Konzern am Montagabend mit. Das Aktienrückkaufprogramm basiere auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Daimler Truck Holding AG vom 27. Mai 2025, wonach der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. Mai 2030 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben darf.

