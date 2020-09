Daimler startet Produktion von neuer S-Klasse

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hat eine neue Fabrik in Betrieb genommen, in der die neue Version der S-Klasse vom Band läuft. In den Bau der sogenannten Factory 56, die auf eine Fläche von circa 30 Fussballfeldern kommt, wurden rund 730 Millionen Euro investiert, wie der DAX-Konzern mitteilte. In dem Werk werde die Effizienz um 25 Prozent im Vergleich zur bisherigen S-Klasse-Montage gesteigert.

"Mit der Factory 56 ist es uns gelungen, Flexibilität, Effizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit erfolgreich zusammen zu bringen", wird Daimler-CEO Ola Källenius in der Mitteilung zitiert. Zunächst rollt in der Factory 56 die neue Generation der Luxuslimousine S-Klasse und deren Langversion vom Band. Später sollen auch die Mercedes-Maybach S-Klasse sowie der EQS, das erste vollelektrische Mitglied der neuen S-Klasse Familie, auf der gleichen Linie produziert werden.

S-Klasse muss Erfolg werden

Die neue S-Klasse ist einer der profitabelsten Modelle des Stuttgarter Konzerns - und daher ein grosser Hoffnungsträger. Analysten trauen der Luxuslimousine zu, in dem Segment neue Standards zu setzen.

Unter den deutschen Luxusmodellen habe die S-Klasse im Vergleich zur 7er-Serie von BMW und dem A8 von Audi durchweg deutlich höhere Verkaufszahlen erzielt, so Deutsche-Bank-Analyst Tim Rokossa. Trotz des Trends zu SUVs und E-Autos gebe es wenig Zweifel, dass das neue Modell ein Erfolg werde. Im Zeitraum 2021 und 2022 dürfte Daimler allein mit der S-Klasse ein EBIT von über 2 Milliarden Euro erzielen - das wären Rokossa zufolge fast 30 Prozent des erwarteten Konzerngewinns.

In der Factory 56 sollen mehr als 1.500 Beschäftigte in zwei Schichten arbeiten. Am gesamten Standort sind rund 35.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das Konzept der Factory 56 will Daimler schrittweise auf alle Mercedes-Benz Pkw-Werke weltweit übertragen.

September 02, 2020 08:18 ET (12:18 GMT)