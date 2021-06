Daimler prüft Verkauf von Niederlassungen in Europa

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will die Anzahl der konzerneigenen Verkaufshäuser und Servicestandorte in Europa reduzieren. Pkw-Niederlassungen in Grossbritannien, Spanien und Belgien könnten verkauft werden, berichtet das Handelsblatt. In den drei Ländern besitze der Mercedes-Hersteller mehr als 25 Showrooms und Werkstätten. Insgesamt könnte Daimler laut Branchenkreisen bis zu 1 Milliarde Euro erlösen.

Daimler bestätigte den Plan, betonte zugleich aber auch: "Verkauf bedeutet nicht Schliessung: In den möglichen Gesprächen mit Interessenten wird der langfristige unternehmerische Erfolg sowie die Fortführung der dortigen Mercedes-Benz Aktivitäten an den Standorten höchste Priorität haben."

In Europa ist Mercedes-Benz in 19 Märkten an 1.500 Vertriebsstandorten vertreten. Der Grossteil dieser Filialen wird von externen Händlern geführt. Der Autobauer selbst besitzt nur noch eine niedrige dreistellige Zahl an eigenen Niederlassungen.

