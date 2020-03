Daimler fährt Autoproduktion in China wieder hoch

Daimler fährt die Autofertigung im weltgrössten Automarkt wieder hoch und rechnet mit einer steigenden Nachfrage.

Nach dem Shutdown infolge des Coronavirus in China hätten die meisten Händler wieder geöffnet, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Konzerns. Die Nachfrage steige, täglich kämen immer mehr Kunden in die Filialen. "Das stimmt uns optimistisch", so die Sprecherin.

In den vergangenen Wochen war die Zahl der Neuinfektionen in China stark zurückgegangen. Zuletzt meldeten die Behörden sogar keine neuen Coronavirus-Patienten, die sich innerhalb Chinas angesteckt haben. Die wegen der Ausbreitung des Virus verhängte Abriegelung der Provinz Hubei wurde deswegen am Mittwoch weitgehend aufgehoben.

Daimler fahre die Produktion nun kontrolliert herauf, ergänzte die Sprecherin des DAX-Konzerns. China sei fünf bis sechs Wochen dem Rest der Welt voraus.

BARCELONA (Dow Jones)