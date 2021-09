Daimler-Entwicklungschef: Wollen Batterie-Champion für Europa - Aktie fester

"Wir wollen für Europa aus Europa heraus einen Batterie-Champion haben", sagte Daimler -Entwicklungsvorstand Markus Schäfer am Rande der IAA. Den oder die Partner für die europäische Initiative will Daimler in Kürze mitteilen. "Wir haben das gesamte Feld weltweit durchgescannt, wir haben mit allen gearbeitet", so Schäfer. "Jetzt haben wir eine Idee davon, was die richtigen Partner sind."

Der Stuttgarter Konzern geht damit einen anderen Weg als BMW, wo man zwar Zellen in Parsdorf bei München selbst produzieren will, allerdings weitgehend nur für den eigenen Gebrauch. Der Münchener Konzern steigt somit nicht selbst im umfangreichen Massstab in die Zellfertigung ein.

Für Daimler ist das kein Thema: "Am Ende müssen wir über Versorgungssicherheit nachdenken, und nicht nur in einer Kunden-Lieferanten-Beziehung unterwegs sein", erklärte Schäfer. Denn mit einem umfangreicheren eigenen Engagement könne man am Ende einen grösseren Hebel auf die Verfügbarkeit von Batteriezellen haben. "Das ist erfolgskritisch", betont Schäfer. "Es wird ein Run auf Batteriezellen entstehen. Insofern ist es unsere Strategie, das maximal abzusichern."

Im XETRA-Handel klettert die Daimler-Aktie derzeit um 0,98 Prozent auf 70,78 Euro.

MÜNCHEN (Dow Jones)